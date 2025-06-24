Глава Хакасии предложил парламенту внести поправки в закон о реформе МСУ

Глава Хакасии Валентин Коновалов рассчитывает на то, что депутаты верховного совета внесут поправки в уже принятый закон о реформе местного самоуправления (МСУ) с учетом мнения населения. Об этом он заявил на заседании республиканского правительства 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мне, честно говоря, непонятно, почему большинство депутатов верховного совета не услышало ни президента России, ни позицию, с которой в конечном итоге вышла Государственная дума РФ… Также почему депутаты не дали права нашим жителям сел и деревень определиться самостоятельно»,— высказал глава региона свое отношение к закону, принятому верховным советом 19 июня в двух чтениях.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия» предусматривает переход на одноуровневую модель местного самоуправления с ликвидацией сельских и поселковых советов в качестве самостоятельных муниципалитетов. Между тем, федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», вступивший в силу 19 июня, допускает возможность двухуровневой модели МСУ. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее жители и представители сельсоветов обращались к властям Хакасии с просьбой сохранить одноуровневую модель.

Присутствовавший на заседании правительства глава Солнечного сельсовета Николай Сергеев выразил готовность провести сход граждан с участием депутатов верховного совета, чтобы довести до парламента желание местных жителей сохранить двухуровневую модель МСУ. «Насколько мне известно, ближайшая сессия планируется 2 июля. Грубо говоря, до 1 июля у депутатов есть время осмыслить, проанализировать правовые, финансовые, хозяйственные, экономические и управленческие последствия того закона, за который они проголосовали на предыдущей сессии, и внести поправки в него»,— считает господин Коновалов.

Валерий Лавский