Жительница Камчатки прописала в своей квартире больше 100 мигрантов
Уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет 102 иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) возбуждено в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, сообщили «Ъ» в УМВД России по Камчатскому краю 24 июня.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, весной 38-летняя горожанка поставила иностранных граждан на миграционный учет по месту своей регистрации в квартире по улице Пограничной. Намерения предоставить иностранцам жилье для проживания она при этом не имела.
Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.