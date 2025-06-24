Жительница Камчатки прописала в своей квартире больше 100 мигрантов

Уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет 102 иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) возбуждено в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, сообщили «Ъ» в УМВД России по Камчатскому краю 24 июня.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, весной 38-летняя горожанка поставила иностранных граждан на миграционный учет по месту своей регистрации в квартире по улице Пограничной. Намерения предоставить иностранцам жилье для проживания она при этом не имела.

Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский