В Прикамье показатель годовой инфляции оказался ниже общероссийского

В мае 2025 года в Прикамье цены выросли на 0,27% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата. Как сообщает пермское отделение Центрального банка РФ, годовая инфляция в регионе составила 9,3%, что ниже среднего показателя по стране (9,88%). В апреле годовая инфляция в регионе составила 10,28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прошлом месяце наблюдалось незначительное снижение стоимости продовольственных товаров (-0,08%). Ослаблению ценового давления способствовал рост предложения отдельных продуктов питания. Однако в годовом сопоставлении прирост на продукты остается самым существенным. Цены на услуги выросли на 1,01%, на непродовольственные товары — на 0,05%.