Сочи возглавил топ популярных фитнес-направлений лета

Сочи занял первое место в рейтинге популярных фитнес-направлений лета. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир «Твил.ру», курорт собрал 18% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом летом разделили Санкт-Петербург и Ялта, которые собрали по 6% бронирований. В культурной столице путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб.

В Ялте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб.

Топ-3 популярных фитнес-направлений лета замыкает Геленджик. Курортный город собрал 4% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,9 тыс. руб.

В топ также попал еще один город Краснодарского края. Ейск занял девятое место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом летом. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик