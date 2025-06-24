В Севастополе потушили пожар на площади 4 гектара

Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в Севастополе на площади 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание растительности произошло рядом с улицей Энергетиков. Тушение пожара осложнял сильный ветер, однако специалисты ликвидировали огонь прежде, чем он распространился к жилому сектору.

Погибших и пострадавших нет. На месте работал 41 специалист и 16 единиц техники.

Кроме того, в районе Федюхиных Высот пожарные ликвидировали возгорание травы на площади 2 га. С горящего поля специалисты вывели 20 лошадей.

Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 27 специалистов и 10 единиц техники.

Алина Зорина