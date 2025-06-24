Яровыми культурами засеяли 268 тысяч гектаров в Удмуртии

Весенний сев в Удмуртии завершен: аграрии засеяли 268 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 4 тыс. га — картофелем и овощами, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 23 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году засеяно на 11 тыс. гектаров больше, чем в прошлом. Большую часть площадей хозяйства отвели под кормовые культуры — 58,7%, зерновые — 36%, остальные площади используются под овощи и технические культуры,— отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин. — Сейчас хозяйства готовят корма. Однако погодные условия не дают в полную силу развернуться, заготовлено пока по 4 ц кормовых единиц на одну голову КРС. Потребность — по 32 ц».

Для весеннего сева было задействовано более 16 тыс. единиц техники, внесено 53 тыс. т минеральных удобрений на площади свыше 473 тыс. га. Первый замминистра рассказал, что господдержка отрасли в этом году составляет 3,255 млрд руб., из которых более 54% уже распределены. За пять месяцев года производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Удмуртии составило 462 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продукции год к году вырос в полтора раза.