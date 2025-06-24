Удмуртия поднялась на 8 позиций в социоэкономическом рейтинге регионов России

По итогам 2024 года Удмуртия заняла 30-е место в рейтинге регионов России по социально-экономическому положению, поднявшись за год на восемь позиций. Республика стала лидером по росту рейтингового балла (+5,3). Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В общем списке Удмуртия расположилась между Кемеровской областью и Хабаровским краем. Лидерами рейтинга остались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, аутсайдерами — Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минфина, Центробанка и Казначейства с учетом масштабов и эффективности экономики, а также показателей бюджетной и социальной сфер. Среди прочего учитывались объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, доля прибыльных предприятий, численность занятых в экономике.