Силовики нашли иномарку подозреваемого в стрельбе в центре Самары

Обнаружен автомобиль мужчины, который, по версии следствия, устроил стрельбу в местного жителя в центре Самары. Машина марки Infinity была найдена утром 22 июня в Измайловском переулке. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Полиция установила и опросила всех участников конфликта.

Инцидент произошел вечером 22 июня 2025 года у бара «Руки вверх!». Двое мужчин поругались, и один из них, предположительно — иностранец, выстрелил из травматического оружия в голову оппоненту.

Потерпевшему потребовалась помощь медиков. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Георгий Портнов