Арендатором одного из кафе-«холмов» на эспланаде станет владелец сети кофеен

В муниципальном учреждении «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» подвели итоги аукциона на право пятилетней аренды кафе-«холмов» на эспланаде. Как сообщает Business-class, победителем торгов по аренде одного из кафе, расположенного ближе к ул. Ленина, стал ИП Александр Миллер. Предприниматель развивает в городе сеть кофеен MonkeyGrinder.

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Торги по второму лоту признаны несостоявшимися: на кафе-«холм», который находится ближе к улице Петропавловской, не было подано ни одной заявки. Напомним, что торги на право аренды кафе-«холмов» проводились повторно, что связано расторжением предыдущего договора аренды муниципального имущества по взаимному согласию сторон. Тогда, в мае, победителем аукциона по обоим лотам стала ИП Наталья Решетникова.

Строительство «холмов» на пермской эспланаде завершилось в 2020 году. Всего построили четыре объекта: два здания кафе, административное помещение и туалет. В 2021 году в эксплуатацию официально ввели два кафе-«холма». В них открылись кафе «Пермские холмы», их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. Сейчас два здания-«холма» пустуют. Кроме того, в другом строении-«холме» на эспланаде работает музей шоколадного мастерства «Конфектория».