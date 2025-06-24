Управление автодорог «Южный Урал» намерено взыскать 1 млрд рублей с подрядчика

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск федерального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”» к АО «Донаэродорстрой» (Москва) о взыскании более 1 млрд руб. Заявление оставлено без движения до 23 июля, сообщает пресс-служба суда.

Истец намерен взыскать неосновательное обогащение в размере 837,9 млн руб. по государственному контракту на строительство и реконструкцию участка федеральной трассы М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области, а также проценты за пользование чужими деньгами — 210 млн руб. Контракт был заключен 13 мая 2020 года.

В определении от 23 июня суд установил истцу месячный срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.