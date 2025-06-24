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В Беслане началась реконструкция сквера на улице Недвижной

В Беслане начались работы по реконструкции сквера на ул. Недвижая по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

По проекту в сквере появятся новые дорожки, скамейки и урны. Также здесь оборудуют спортивную и детскую площадки. Кроме того, планируется высадить кустарники и многолетние растения, чтобы сквер выглядел привлекательно в любое время года.

Работы идут по плану, и к концу года обновленное пространство будет готово, заявил глава республики.

Наталья Белоштейн

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