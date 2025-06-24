В Республике Татарстан во вторник, 24 июня, ожидается от +18 до +23 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сегодня ожидается до +23 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане сегодня ожидается до +23 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Днем прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

В Казани также ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура воздуха составит от +20 до +22 градусов при южном ветре 5–10 метров в секунду.

Анар Зейналов