НОВАТЭК подал третий иск к ЧМК с требованиями почти на 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило еще одно исковое заявление ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»). Поставщик газа требует взыскать с предприятия более 907,9 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Также «НОВАТЭК-Челябинск» направил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Это уже третье заявление газовой компании к металлургическому предприятию. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2025 года ООО «НОВАТЭК-Челябинск» подало в Арбитражный суд Челябинской области два иска к ЧМК из-за крупных задолженностей за газ. Общая сумма требований по ним превышает 1,8 млрд руб. Судебные заседания для рассмотрения заявлений назначили на 15 и 17 июля соответственно.

Ольга Воробьева