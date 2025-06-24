В Астрахани заведующая поликлиникой пойдет под суд за 32 эпизода подлога

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении заведующей поликлиникой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка без приема пациентов выдавала направления для прохождения специализированной медицинской реабилитации в санатории Кисловодска Ставропольского края. Она не выносила на врачебную комиссию вопросы о необходимости прохождения реабилитации.

Заведующей поликлиникой вменяют 32 эпизода служебного подлога. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов