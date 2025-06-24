Жительницу Магнитогорска осудили за организацию казино

Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновной 40-летнюю местную жительницу в незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что местная жительница с сообщниками в 2021-2023 годах из корыстных побуждений организовала и проводила азартные игры в помещениях в Магнитогорске, в том числе с помощью интернета. Совокупный доход составил 9,3 млн руб. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделили в отдельное производство.

Обвиняемая признала вину, просила суд постановить приговор без судебного разбирательства. В заседании исследовали степень содействия обвиняемой в раскрытии преступления и угрозы ее личной безопасности, а также личность жительницы Магнитогорска. Наказание ей назначили в конце мая. Приговор вступил в силу в июне 2025 года.

Виталина Ярховска