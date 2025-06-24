Инфляция в Челябинской области ускорилась до 10,1%

В мае инфляция в Челябинской области составила 10,1%, увеличившись к апрелю, на 0,1%. По стране показатель находился на уровне 9,8%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары в мае увеличился до 12,5% против 12,1% в апреле. Стоимость чая, кофе и какао продолжала расти из-за неурожая и сокращения производства в ряде стран-производителей. Подорожали рыбопродукты, поскольку снизились объемы вылова рыбы при одновременном увеличении издержек компаний и переработчиков на доставку и оплату труда. Однако продолжали дешеветь куриные яйца, так как увеличилось их производство. К тому же, продукт включили в перечень социально-значимых товаров, а региональные компании подписали декларацию о добровольном ограничении роста цен. Также уменьшилась стоимость плодоовощной продукции. Как обычно в мае заметно подешевели помидоры и огурцы. Укрепление рубля и наращивание поставок из других стран способствовало дальнейшему снижению цен на импортные сладкий перец, апельсины и бананы.

Инфляция на продовольственные товары, напротив, сократилась с 5% в апреле до 4,6% в мае. Снизились цены на импортируемые товары длительного использования: средства связи, персональные компьютеры, телерадиотовары. В основном это связано с укреплением рубля. Но еще спрос на эти товары продолжил снижаться из-за охлаждения потребительского кредитования и экономии жителей. Сильнее всего в мае подорожали печатные издания, поскольку увеличились издержки издателей на бумагу, краску и оплату труда работников. Выросли цены на моющие и чистящие средства, так как отечественные производители бытовой химии продолжили переносить в стоимость продукции возросшие ранее издержки на производство и реализацию по причине удорожания сырья, материалов, логистических услуг, а также повышения расходов на заработную плату из-за дефицита сотрудников.

Годовой рост цен на услуги составил в мае 13,9% против 13,4% в апреле. Рост стоимости санаторно-оздоровительных услуг оказался наиболее заметным. В связи с повышением туристической привлекательности Челябинской области увеличился турпоток, в том числе из других регионов России. Это позволило санаториям и домам отдыха перенести в цены затраты на обновление и расширение номерного фонда, организацию медицинского обслуживания и питания, а также заработные платы сотрудников. Подорожали услуги в сфере зарубежного туризма. Туры в Турцию и страны Закавказья, которые пользовались повышенным спросом у жителей региона, выросли в цене больше, чем в мае прошлого года. Интерес к ним поддерживался и ростом денежных доходов населения. Вместе с тем из-за завершения периода высокого сезона снизились цены на путевки в ОАЭ и отдельные страны Юго-Восточной Азии.

Виталина Ярховска