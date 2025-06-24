На юге России к выходным потеплеет до 35 градусов

Температура воздуха на юге европейской части России к концу недели поднимется до 30-35 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По словам метеоролога, погода не будет полностью ясной, однако воздушные массы станут перемещаться с запада, что приведет к повышению температуры до нормальных значений. В Крыму к выходным столбики термометров поднимутся до 30-34 градусов, в степных областях — до 35 градусов. В Краснодарском крае со среды ожидается 28-31 градус, к концу недели — до 33 градусов.

«Такой температурный фон близок к норме», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в первой половине недели на юге страны температура будет держаться в пределах 24-26 градусов тепла.