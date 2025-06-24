В Кисловодске загрузка санаториев превысила 105%

Летняя загрузка санаториев Кисловодска превысила 105%. Об этом в своем Teltgram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев. Такая заполняемость стала возможной за счет туристов, разместившихся на дополнительных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Кисловодска Фото: Пресс-служба главы Кисловодска

В здравницах Кисловодска предусмотрено более 14 тыс. мест для размещения. «Весь номерной фонд в санаторно-курортных учреждениях уже забронирован до осени, а в некоторых здравницах в летний сезон загрузка превышает нормативный показатель на пять и более процентов»,— рассказал глава города.

Сейчас в Кисловодске функционирует 47 оздоровительных учреждений, из них 45 санаториев и два пансионата с медицинскими услугами.

Наталья Белоштейн