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В Кисловодске загрузка санаториев превысила 105%

Летняя загрузка санаториев Кисловодска превысила 105%. Об этом в своем Teltgram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев. Такая заполняемость стала возможной за счет туристов, разместившихся на дополнительных местах.

Фото: Пресс-служба главы Кисловодска

Фото: Пресс-служба главы Кисловодска

В здравницах Кисловодска предусмотрено более 14 тыс. мест для размещения. «Весь номерной фонд в санаторно-курортных учреждениях уже забронирован до осени, а в некоторых здравницах в летний сезон загрузка превышает нормативный показатель на пять и более процентов»,— рассказал глава города.

Сейчас в Кисловодске функционирует 47 оздоровительных учреждений, из них 45 санаториев и два пансионата с медицинскими услугами.

Наталья Белоштейн

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