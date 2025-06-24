Reuters: Израиль планирует в скором времени завершить военную операцию в Иране

Израиль рассчитывает в скором времени завершить военную операцию в Иране и передал соответствующее сообщение США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех израильских чиновников.

По словам двух собеседников агентства, власти Израиля разрабатывают точную стратегию выхода, которая завершит кампанию и положит конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, чтобы избежать ответных ударов. Как сообщил третий источник, военные дали понять, что близки к достижению своих целей.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. В результате ударов были убиты высокопоставленные генералы и ученые-атомщики, демонтированы системы ПВО, а также нанесены удары по объектам, связанным с атомной промышленностью.

В воскресенье к боевым действиям присоединились вооруженные силы США, ударив по трем иранским ядерным объектам с помощью противобункерных бомб. Спустя несколько часов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль близок к достижению своих целей и не намерен продлевать операцию.