В Карачаево-Черкесии планируют открыть 150 аграрных классов к 2030 году

С начала 2024 года в Карачаево-Черкесии открылись 12 агротехнологических классов, в них обучаются более 200 учеников с 5 по 11 классы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С сентября 2025 года власти планируют запустить еще 12 классов сельскохозяйственного направления, преимущественно в сельских образовательных учреждениях региона. Кроме того, к 2030 году в Карачаево-Черкесии планируют создать 150 классов сельскохозяйственной направленности.

Константин Соловьев