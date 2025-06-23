В Сочи несколько самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погоды
Семь самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ухудшения погодных условий. Аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
На запасной аэродром в Минеральные воды ушли пять самолетов: FV-6875, FV-6606, YC-485, FV-6202, UT-269. Во Владикавказ отправились рейсы UT-513 и U6-2012. Остальные выполняют посадки в штатном режиме.
До конца 23 июня и весь день 24 июня авиакомпании будут корректировать расписание. Пока пассажиры ждут свои рейсы, с ними работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым.
«Часть дороги между Адлерским районом и центральным Сочи временно затоплена. Это может повлиять на время в пути при поездке в/из аэропорта», — отметили в пресс-службе аэропорта.