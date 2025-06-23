Фонд ТОЧНО ДОБРО стал победителем конкурса «Гранты Губернатора Кубани»

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО (основатель – Николай Амосов) вошел в число лауреатов первого конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2025 года.

Фото: пресс-служба Фонда ТОЧНО ДОБРО

Проект «Путь сильных» признан одним из лучших в направлении развития физической культуры и спорта. Общая сумма инвестиций составит около 4 миллионов рублей, из которых более 2 миллионов – грантовая поддержка.

«Путь сильных» – это совместная инициатива благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО, школы единоборств «Империал», сети фитнес-клубов Balance, волонтеров регионального штаба «Мы вместе». Цель – создать комплексную программу наставничества и организовать спортивный, творческий и образовательный досуг для детей участников СВО и подростков из многодетных семей.

В рамках реализации проекта 60 участникам от 10 до 16 лет из Карасунского и Прикубанского округов г. Краснодара будут доступны бесплатные тренировки в спортивных секциях по направлениям – самбо, бокс, плавание. Занятия пройдут в школе единоборств «Империал» и в фитнес-клубах Balance, Фонд ТОЧНО ДОБРО обеспечит участников необходимой экипировкой.

«Путь сильных» подразумевает не только вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом, но и ежемесячные образовательные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и морально-волевых качеств, а также развитие творческих навыков подростков.

За каждым участником закрепят наставника, который будет сопровождать ребенка во всех развивающих мероприятиях. В числе координаторов проекта «Путь сильных» заявлены спортсмены, победители и призеры российских и международных турниров, тренеры высшей категории.

В завершении благотворительного проекта фонд ТОЧНО ДОБРО организует сборы в спортивно-развивающем лагере для юных спортсменов, где дети смогут продолжить тренировки в профессиональной среде, а также посетить мастер-классы и мотивационные встречи.

Итоги проекта подведут на фестивале, в рамках которого участники продемонстрируют свои спортивные достижения и получат сертификаты. Желающие продолжить тренировки смогут посещать их на безвозмездной основе и далее. Старт проекта состоится в августе 2025, окончание – в мае 2026 года.

«Проект «Путь сильных» поможет подросткам найти правильные ориентиры. Мы создадим условия, где каждый ребенок сможет обнаружить в себе скрытые таланты и по-новому взглянуть на свое будущее», – прокомментировала директор благотворительно фонда ТОЧНО ДОБРО Марина Нудьга.

Напомним, конкурс «Гранты Губернатора Кубани» проводится с 2023 года при поддержке АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края». Всего в рамках первого конкурса 2025 года было принято 224 заявки от некоммерческих организаций. По итогам экспертной оценки победителями признали 61 НКО.

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