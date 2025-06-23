В Краснодаре после сильного дождя начался град

Сегодня, 23 июня, около 19:30 в Краснодаре начался град после продолжительного дождя. В регионе сохраняется штормовое предупреждение о непогоде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Для устранения последствий неблагоприятных метеоявлений в Краснодаре подготовили технику. Как сообщает МЦУ краевой столицы, жители города могут сообщить о подтоплениях или подать заявку на откачку воды по 8 (861) 214-33-36 или 050, о чрезвычайных ситуациях — по номеру 112.

С 23 по 24 июня в Краснодарском крае, кроме Сочи, прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывистым ветром до 23 м/с. В юго-западных районах Кубани, включая Абинский, Северский и Крымский районы, а также Горячий Ключ, и на Черноморском побережье от Анапы до Магри возможны подъемы воды, местами до опасных уровней. Между Анапой и Магри также существует риск появления смерчей над морем.

Алина Зорина