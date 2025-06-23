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Площадь ярового сева в Ростовской области выросла на 17%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области выросла на 17% в 2025 году и составила 725,8 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основную долю посевных площадей занимают сельскохозяйственные организации и агрокомпании — немногим менее 500 тыс. га. Фермерские хозяйства засеяли 217 тыс. га, личные подсобные хозяйства населения — 13 ты. га, пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко

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