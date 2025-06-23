Силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, летевшего в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что в период с 11:00 до 16:00 мск средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.