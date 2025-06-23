Экоактивист в Монреале облил краской картину Пабло Пикассо

В Монреальском музее изящных искусств активист движения «Последнее поколение Канады» вылил розовую краску на картину Пабло Пикассо «L'htare» (1901) в знак протеста 19 июня. Об этом пишет Montreal Gazette.

Экоактивист объяснил свой поступок тратами государства на защиту предметов искусства, несоразмерными с расходами на своих граждан. «Искусство процветает только тогда, когда люди живут, а не когда они выживают. У кого в Манитобе, где бушуют лесные пожары, есть время и силы прямо сейчас, чтобы стать следующим Пикассо?» — заявил активист.

Юношу задержали, но вскоре отпустили до суда. Представители музея сообщил, что картина не пострадала. Она находилась под защитным стеклом.

Montreal Gazette пишет, что за последние несколько недель активисты движения покрасили розовой краской казино, здания банков в Монреале. Таким образом они потребовали от государства создать Агентство по защите от климатических катастроф. Они призывают правительство Канады помочь гражданам, дома которых пострадали из-за стихийных бедствий, лесных пожаров и других экстремальных погодных условий.

Екатерина Отрашкевич