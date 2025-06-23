В Черноземье 24 июня будет облачно и дождливо, от +9°С до +24°С

Во вторник, 24 июня, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +9°С до +24°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется ясная погода, а температура составит до +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, и пойдет небольшой дождь, до +24°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность и небольшой дождь, температура — до +13°C. Днем будет облачно, без осадков, до +22°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, температура составит до +9°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и дождь, до +22°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачная и дождливая погода, до +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков, до +22°C.

В Орле ночью синоптики обещают ясную погоду, температура составит до +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, и пойдет дождь, до +22°C.

В Тамбове на протяжении суток тоже ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +23°C.

Егор Якимов