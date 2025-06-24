Лимиты по кредиткам срежут с уведомлением

Комитет Госудумы по финансовому рынку планирует инициировать введение обязанности банков информировать клиента об уменьшении кредитного лимита по картам за 30 дней. К этому депутатов подтолкнули многочисленные жалобы граждан на сокращение лимита практически без предупреждения, что приводит к финансовым трудностям у клиентов. Эксперты и юристы считают оптимальным сроком 15 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комитет планирует рассмотрение поправки к законопроекту о внесении изменений в ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Данная инициатива предусматривает обязанность банков информировать клиента об уменьшении кредитного лимита за 30 дней.

Причиной стали массовые жалобы граждан на снижение лимитов по кредиткам банками в одностороннем порядке. В частности, в последние дни много подобных жалоб появилось на ВТБ, есть жалобы и на уменьшение лимитов Сбербанком. Ранее сообщалось о резком уменьшении лимитов в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке, «Уралсибе» и Ренессанс-банке. При этом снижение может происходить и в десять, и в двадцать раз, следует из жалоб.

Одна из главных претензий клиентов ВТБ последних дней — отсутствие предупреждения от банка о сокращении лимитов. Это приводит к тому, что пользователи карт узнают об отсутствии достаточной суммы уже по факту оплаты покупки. В ВТБ заявили, что уведомляют клиента о корректировке лимитов в течение суток. Сбербанк в ответе на одну из жалоб на «Банки.ру» указал, что предупреждает о снижении лимитов за пять дней, однако клиенты в силу различных жизненных обстоятельств не всегда успевают уложиться в такой срок.

Возможность снижения лимита по кредитке предусмотрена договором банка с клиентом. По словам партнера адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяны Микони, закон обязывает банки уведомлять клиентов об изменении лимитов по кредитным картам, но срок и способ уведомления определяются договором. Учитывая, что на данный момент очень сильно развита система информирования граждан через различные источники, сам заемщик может просто пропустить уведомление, так как не обратил внимания на способ получения уведомления, добавляет управляющий партнер «Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. По ее словам, согласно закону «О потребительском кредите» заемщик имеет право согласовать с банком, за сколько дней его должны уведомлять об изменениях.

Определение срока уведомления об изменении кредитного лимита — это поиск баланса между интересами клиента и банка, отмечает предправления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. При большом сроке уведомления банк несет риски увеличения задолженности клиента при ухудшении его финансового положения, а при коротком сроке уведомления клиентам, которые потратили деньги в соответствии со «старым» лимитом, может потребоваться срочно найти средства для погашения превышения нового лимита, добавляет он.

В то же время сам Банк России не намерен своими нормативными актами устанавливать конкретный срок для уведомления клиентов об изменении лимитов кредитования, а также выпускать рекомендации на эту тему. «Это связано с тем, что банки должны оперативно управлять своими рисками,— указали там.— Если финансовое положение заемщика внезапно ухудшится, банк может принять решение уменьшить лимит по кредитной карте». Такие ситуации нелегко спрогнозировать, поэтому определить конкретный срок для уведомления клиентов будет затруднительно, подчеркнули в ЦБ.

Ответственность за нарушение сроков информирования об изменении лимитов по кредитным картам законодателям еще только предстоит установить. Гендиректор ЮК Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш обращает внимание, что ЦБ рекомендовал предупреждать об изменении лимитов не менее чем за 15 дней.

В Банке России “Ъ” уточнили, что в 2022 году ЦБ в информационном письме рекомендовал кредитным организациям заранее согласовывать с заемщиком индивидуальные условия договора с новым лимитом, а также обратил внимание банков на то, что у заемщика должна быть возможность отказаться от изменения лимита кредитования. «Одностороннее изменение банком лимита кредитования по договору потребительского кредита может негативно отразиться на платежеспособности и финансовом положении заемщика»,— подчеркивают в ЦБ.

Елена Ванюшина, Максим Буйлов