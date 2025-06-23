«Город не подготовлен к такому количеству СИМ»

Дискуссия «Средства индивидуальной мобильности в центре: где заканчивается свобода перемещения?» стала одной из самых оживленных в рамках архитектурного форума «Зодчество ВРН», который прошел в конце мая. И неудивительно: на фоне роста популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ) в облцентрах Черноземья фиксируется увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с их участием, следует из данных полиции. По мнению председателя Общественной палаты Воронежской области Наталии Хван, уменьшить число аварий с СИМ можно лишь с помощью жестких ограничений.

Фото: пресс-служба предпринимательского форума имени Столля

— Прежде чем занять определенную точку зрения в отношении самокатов и кикшеринга, региональное отделение Общественной палаты провело серьезную аналитическую работу. Были направлены запросы в министерство здравоохранения, где нам подтвердили наличие статистики по травматизму, связанному с использованием СИМ. Кроме того, мы провели собственный опрос среди горожан и пользователей самокатов. Общались с представителями ГИБДД, скорой помощи, у нас был круглый стол. Мы выяснили, что это достаточно опасная история на сегодня.

Мы можем привести примеры прогрессивных городов России, которые заботятся о своих людях и выполняют поручения президента по народосбережению. Это Пермь. Это Санкт-Петербург, центр города, это Казань. Местные власти при поддержке горожан ввели ограничения на движение и парковку самокатов в исторических центрах. В Санкт-Петербурге, например, под зону ограничений попала значительная часть. Решение, принятое в Казани городской администрацией 22 мая, было реализовано уже через несколько дней. К утру 27 мая более 300 самокатов из запрещенных зон были вывезены на штрафстоянки.

Мы в Общественной палате не возражаем против самокатов. Но мы современные люди и хотим жить в современном городе. Мы задаемся вопросом как предприниматели в том числе. И если я как предприниматель хочу, например, торговать овощами, я же не прихожу в центр города, не раскладываю там лоток и не начинаю торговлю, ни с кем ничего не согласовав. Я должна сначала что-то создать, купить помещение или арендовать.

Здесь, получается, пришел бизнес, не подготовив городскую структуру, ничего не вложив, кроме покупки самокатов, естественно. А у нас город не подготовлен к такому количеству СИМ. Мы приглашали все компании, предоставляющие услуги кикшеринга, к диалогу, к обсуждению моделей регулирования, но, к сожалению, ни одна из них не приняла участия ни в одном из круглых столов. Наша позиция — необходимо формализовать правила. Надо понимать, кто пользуется СИМ. Сегодня это зачастую дети, не знающие ПДД. И мы наблюдаем тревожную статистику: едва ли не ежедневно в СМИ появляются сообщения о травмах.

Мой сын недавно спас мальчика, который, будучи на самокате, чуть не попал под машину. Так нельзя. Есть определенные правила, как надо двигаться на тротуаре, переходить дорогу, спешившись. Мой взрослый сын в Москве использует самокат. Когда мы дискутируем на эту тему, я слышу от него, насколько это удобно. Город должен быть дружелюбен к любому — пешеходу, пожилому человеку с замедленной реакцией, ребенку, человеку на самокате. Пока инфраструктура у нас не создана. И если СИМ уже появились как явление, то нужно не спорить об этом, а создавать город, комфортный для жизни всех.