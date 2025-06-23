В Минздраве Крыма назвали количество получивших солнечный удар с начала года

С начала июня в медицинские учреждения Крыма обратились пять человек с жалобами на перегрев, тепловые удары и солнечные ожоги, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве здравоохранения Республики Крым. В ведомстве подчеркнули, что в летний период наблюдается снижение общего числа обращений, что связано с уменьшением сезонных респираторных и вирусных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом за первые два квартала 2025 года количество посещений медучреждений в регионе превысило 5,3 млн. Так, в первом квартале зарегистрировано 3,28 млн обращений, во втором — 2,12 млн. В Минздраве пояснили, что рост показателей в сравнении с предыдущими периодами обусловлен модернизацией медицинской инфраструктуры и приведением ее к федеральным стандартам.

Наибольшая нагрузка, по данным ведомства, зафиксирована в Симферопольской, Бахчисарайской и Евпаторийской больницах.

По информации Крымского центра медицины катастроф, в июне среднесуточное количество вызовов скорой помощи в крупных городах полуострова составило: Евпатория — 166, Феодосия — 165,6, Ялта — 144.

В ведомстве также напомнили, что граждане, застрахованные по ОМС, имеют право на бесплатную медицинскую помощь в любом регионе России. Для этого необходимо иметь при себе полис или выписку из единого реестра застрахованных лиц.

Богдан Кобец