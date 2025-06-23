Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

Годовое собрание акционеров Мосбиржи (MOEX: MOEX) признано несостоявшимся из-за отсутствия необходимого для проведения числа участников и счетной комиссии. Об этом сказано в сообщении биржи.

На собрании акционеры должны были обсудить распределение прибыли за 2024 год, в частности выплату дивидендов. Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 26,11 руб. за одну обыкновенную акцию.

Повторное собрание назначено на 26 июня. До этого в течение трех лет Мосбиржа также проводила повторные годовые собрания акционеров из-за отсутствия кворума.

Екатерина Отрашкевич