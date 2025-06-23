Фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма приговорили 13 годам тюрьмы

Суд вынес приговор Владимиру Боднарю, обвиняемому в подготовке террористического акта против главы Республики Крым Сергея Аксенова. Подсудимый получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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Следствие установило, что Боднарь добровольно вступил в организованную группу, где должен был привлекать новых участников и руководить их действиями. Ему поручили наблюдать за местами посещения, маршрутами и транспортом главы Сергея Аксенова.

С февраля 2022 года по май 2023-го, находясь в Запорожье, Боднарь привлек в группировку женщину. В этот период он получил от участника преступного сообщества самодельное взрывное устройство и дополнительные компоненты.

По указанию руководства группы Боднарь оборудовал в автомобиле тайник, положил туда взрывчатку и незаконно привез ее в Симферополь. В январе 2024 года он отправился в Геническ, где достал из машины семь мобильных телефонов и средство инициирования взрывного устройства.

Подсудимый изучал возможные места совершения преступления, выяснив места проживания и нахождения Сергея Аксенова. Однако во время оперативно-розыскных мероприятий его задержали и изъяли радиоуправляемое СВУ и средство инициирования.

Помимо колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Боднарь должен выплатить штраф 500 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Алина Зорина