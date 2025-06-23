Суд в Ростове-на-Дону обязал юридическую фирму компенсировать ущерб клиентке

Мировой суд Железнодорожного района Ростова-на-Дону обязал юридическую коллегию «Инвиктус» выплатить клиентке порядка 91 тыс. руб. за отказ расторгнуть договор. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в 2024 году ростовчанка заключила с компанией договоры на разрешение вопросов по определению размера пенсии и представление интересов клиента в госорганах. Клиентка полностью оплатила услуги, однако спор с пенсионным фондом России разрешился без участия юридической фирмы. Через два дня после подписания соглашений женщина направила заявление о расторжении договоров с требованием вернуть деньги, но ответа от компании не получила. Фирма также не предоставила доказательств фактически понесенных расходов.

По решению суда, ростовчанка взыскала 50 тыс. руб. и неустойку за пользование чужими средствами в размере почти 7 тыс. руб., штраф за несоблюдение требований потребителя — около 30 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 1 тыс. руб., а также 3 тыс. руб., оплаченных по кредитному договору.

Константин Соловьев