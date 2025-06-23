«Почта России» получила предупреждение от ярославского МУФАС

Межрегиональное УФАС России выдало предупреждение АО «Почта России» за неправомерный отказ сотрудников отделений в Ярославле в оформлении писем через окна операторов. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники отделений отказывали в оформлении писем и отправляли клиентов самостоятельно оформлять корреспонденцию через интернет-сайт, мобильное приложение или в зоне самообслуживания. Если клиент настаивал на своем, то ему предлагали отправить письмо по высокому тарифу.

«Ярославское межрегиональное УФАС России, проанализировав поступившие жалобы, установило, что возложение на отправителей обязанности самостоятельно оформлять корреспонденцию создает неудобства для определенных категорий граждан, особенно для пожилых людей, которые по различным причинам не могут воспользоваться новым электронным сервисом, запущенным АО "Почта России"»,— сообщили в управлении.

«Почте России» было выдано предупреждение о том, что нужно прекратить подобные действия в течении месяца. Если этого не произойдет, то в отношении акционерного общества могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.