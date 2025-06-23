Туристическая отрасль Дона теряет специалистов из-за низких зарплат

Медленный рост заработной платы и отсутствие четкой карьерной стратегии стали главными причинами оттока специалистов из туристической отрасли Ростовской области. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на директора Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Сергея Горяйнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эксперт отметил серьезную проблему — разрыв между образовательными программами и потребностями бизнеса. Несмотря на развитие дуальных форм обучения, работодатели не всегда участвуют в создании учебных программ для студентов, приводятся в сообщении слова господина Горяйнова.

«Дуальная подготовка — это красивый термин, не более того. Современные образовательные технологии позволяют формировать индивидуальную образовательную траекторию студента и надолго инкорпорировать его в профильные бизнес-структуры. Это лишь вопрос желания», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сергея Горяйнова, низкий престиж профессий в туристической сфере и недостаток социальных гарантий усложняют привлечение молодых кадров и увеличивают текучесть персонала в отрасли.

Валентина Любашенко