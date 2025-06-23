СКР: теракт в «Крокусе» был совершен в интересах Киева

В уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле», расследование которого завершил Следственный комитет России, нашла подтверждение версия о том, что преступление было совершено в интересах действующего руководства Украины, говорится в пресс-релизе СКР.

Теракт был совершен, как установили в ведомстве, «с целью дестабилизации политической ситуации» в России. Несколько обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, но это преступление было предотвращено, добавили в СКР.

Всего по делу проходят 25 человек. В отношении 19 из них материалы направлены прокурору для передачи в суд. Против двух организаторов и четырех обвиняемых, как сообщил в СКР, следствие продолжается.

Версия о том, что теракт в «Крокусе» был совершен в интересах украинского руководства, появилась в первые дни после преступления. Федеральная служба безопасности, в частности, указывала, что «после совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы».