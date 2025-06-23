Строительство Приморской АЭС может начаться в декабре 2027 года

В госкорпорации «Росатом» утвержден план сооружения энергоблоков №1 и №2 Приморской АЭС. Об этом сообщили на сайте оператора российских АЭС «Росэнергоатом».

Согласно сообщению, заливка бетона на площадке первого энергоблока запланирована на декабрь 2027 года. Его сдача в эксплуатацию должна состояться в 2033 году. Энергоблок №2 планируют запустить в 2035 году.

Оба энергоблока — типовые ВВЭР-1000. Мощность каждого — 1 ГВт. К ним будут проведены две ЛЭП на 500 кВ общей протяженностью более 200 км.

Предварительно, энергоблоки будут строить вблизи ЗАТО Фокино. Окончательно место будет закреплено в проекте позднее. На это могут также повлиять общественные слушания, их проведут до конца 2025 года.

На Дальнем Востоке, согласно генсхеме, предложено разместить две АЭС. Помимо Приморской, как писал «Ъ», «Росатом» может заняться строительством станции в Хабаровском крае, в районе села Эворон.

Подробности — в материале «Ъ» «Технология бесконечности».

Степан Мельчаков