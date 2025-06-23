Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Композитор и заслуженный артист России, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер на 80-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в соцсетях.

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Фото: Страница группы «АукцЫон» во Вконтакте Юрий Парфенов

Фото: Страница группы «АукцЫон» во Вконтакте

«Осиротели в одночасье»,— говорится в сообщении «АукцЫона» во «ВКонтакте».

Юрий Парфенов родился в 1946 году в селе Булгаково Башкирской АССР. В 1972 году окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. В 1980-х выступал на джазовых фестивалях в составе оркестра Олега Лундстрема. В 1992 году присоединился к джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова (брата основателя «Гражданской обороны» Егора Летова). Участником «АукцЫона» Юрий Парфенов стал в 2011 году.

Полина Мотызлевская