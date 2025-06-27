«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Как можно открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера? Какой портфель могут собрать для себя инвесторы? И какие инструменты лучше использовать для этого? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со старшим вице-президентом, руководителем блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Русланом Вестеровским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Насколько интересен инвесторам ИИС третьего типа? Какая статистика есть в «Сбере» по этому инструменту?

— Мы видим устойчивый интерес наших клиентов к ИИС-3. По состоянию на середину мая они уже открыли более 387 тыс. таких счетов, с начала года — 82 тыс. новых счетов ИИС. Растут и суммы вложений. В четвертом квартале 2024-го чистый приток средств на ИИС в «Сбер Инвестициях» составил около 11 млрд руб., а в первом квартале этого года уже 13,6 млрд руб. — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть динамика очень хорошая. Такой рост во многом связан с тем, что по ИИС-3 можно освободить от налогов доходы до 30 млн руб., и это серьезный стимул для крупных инвесторов. Сейчас общий объем активов на ИИС в «Сбер Инвестициях» превышает 65 млрд руб. И еще один важный момент — теперь можно выводить дивиденды на банковский счет, не теряя право на налоговые льготы, что делает инструмент еще более удобным.

— Недавно мы говорили о возможностях, которые «Сбер» предоставляет инвесторам, в частности, о паевом фонде от УК «Первая» с налоговыми льготами как у ИИС-3. Решение готовое, делать инвесторам ничего не надо. А можно ли в случае с ИИС у брокера минимизировать свое вовлечение на фондовом рынке и при этом в эффективности не уступать другим?

— Да, это вполне возможно. В брокерском приложении «Сбер Инвестиции» представлен широкий выбор самых разных биржевых паевых инвестиционных фондов от УК «Первая», нашего генерального партнера. На зарубежных рынках такие инструменты называются ETF. Биржевые фонды — это пассивное инвестирование, и они не требуют от инвестора каких-то специальных знаний или постоянного личного участия. Обычно такие фонды повторяют какой-либо индекс, например, индекс Московской биржи. Это делает инструмент прозрачным и предсказуемым: если растет индекс, растет и ваш фонд. В его состав обычно входят лучшие акции, в нашем случае 50 акций. Купить пай можно за небольшие деньги — от 20 руб., и за эту сумму вы получаете долю в 50 крупнейших и самых лучших компаниях нашей страны. Самостоятельно собрать такой портфель достаточно сложно, и это будет стоить абсолютно других денег. Кстати, первый фонд в России на индекс биржи был запущен УК «Первая» в 2018 году, его тикер — SBMX.

— На ваш взгляд, какие фонды сейчас могут быть наиболее интересны инвесторам?

— 6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20%, мы долго ждали этого шага. По прогнозам аналитиков Sber CIB, до конца года ставка может снизиться до 17%, и в 2026 году, скорее всего, продолжится тренд на снижение. В целом, если инфляция будет замедляться, у ЦБ есть потенциал для более серьезных шагов в этом направлении. В таких условиях хорошую динамику могут показать долгосрочные облигации с фиксированным купоном, которые сильнее всего просели в период высоких ставок. В «Сбер Инвестициях» есть фонд долгосрочных сбережений. Снижение ставки также может поддержать рынок акций, который в прошлом году находился под давлением. Для диверсификации портфеля стоит добавить и акции. Недавно УК «Первая» запустила фонд «Голубые фишки» — это акции крупнейших и самых ликвидных компаний, которые регулярно платят дивиденды. Этот фонд также можно найти в приложении «Сбер Инвестиции».

Если говорить о защите от колебаний курса, что актуально для России, то здесь подойдут валютные облигации: они номинированы в валюте, но выплаты идут в рублях. Они не замещающие, а именно классические, но защищают от рисков блокировок, так как все расчеты происходят в рублях. Вложиться в такие акции можно через фонд валютных облигаций. Еще пара интересных инструментов — это биржевой фонд «Доступное золото». Сейчас золото у нас находится на исторических максимумах, и его можно рассматривать как инструмент защиты от валютных колебаний. В целом четыре фонда, которые я перечислил, могут позволить сформировать такой диверсифицированный портфель: акции, облигации — по уровню риска, валютам и даже типам активов, включая ценные бумаги и товарные активы. То есть за несколько сотен рублей вы получите хорошо диверсифицированный портфель, собрать который в приложении «Сбер Инвестиции» можно всего за пару минут. При этом он не потребует вашего активного участия, главное не забывать регулярно пополнять свой счет.