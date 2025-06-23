ФСБ задержала жителя Херсонской области по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений российской армии. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону, передает «РИА Новости».

В сообщении ведомства сказано, что подозреваемый имел антироссийские взгляды и выступал против вхождения Херсонской области в состав России. По данным ФСБ, мужчина поддерживал действия украинских вооруженных сил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатерина Отрашкевич