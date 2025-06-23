Коррупционному подрядчику предъявили убытки

Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель арестован по обвинению в даче взятки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году учредителя ПКФ «Глобус» Мясника Закояна задержали по подозрению в передаче взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году учредителя ПКФ «Глобус» Мясника Закояна задержали по подозрению в передаче взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, «Курганавтодор» просит взыскать с челябинского подрядчика убытки из-за некачественной реконструкции автомобильной дороги протяженностью более 7 км между селами Понькино и Красная звезда в Шадринском округе.

Стоимость госконтракта жизненного цикла, подписанного 24 апреля 2023 года, составила 242 млн руб. при начальной цене 297 млн. Срок исполнения — 30 декабря 2026 года. Однако в сентябре 2024 года заказчик расторг контракт в связи с нарушением ПКФ «Глобус» требований по качеству выполнения работ и неисполнением указаний госучреждения. Так, заказчик обнаружил нарушения технологических правил при устройстве железобетонных труб, отсутствие дорожных знаков, размыв обочины, просадки, выбоины и колею на дороге. До расторжения контракта «Курганавтодор» направил подрядчику претензию о выплате штрафа на сумму 1,6 млн руб., но она была оставлена без ответа. Согласно информации на сайте госзакупок, заказчик принял и оплатил работу на сумму 142,8 млн руб. В октябре 2024 года управление ФАС России по Курганской области включило ПКФ «Глобус» в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения этого контракта.

В суде представители «Курганавтодора» указали, что существенные дефекты на автодороге могут влиять на безопасность дорожного движения.

«Недобросовестное поведение ПКФ “Глобус”, их действия, выразившиеся в некачественно выполненных работах, все это в совокупности причинило вред в значительной сумме субъекту РФ. ПКФ “Глобус”, уклоняясь от возврата суммы, указанной в претензии, а также нашедшей свое подтверждение в заключении экспертизы, дает основание полагать, что непринятие мер по обеспечению искового заявления может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда»,— говорится в материалах дела.

Суд согласился с истцом и принял обеспечительные меры в виде ареста средств на счетах в банке (за исключением средств, предназначенных на выплату зарплаты и иных выплат, связанных с налогами и страховыми взносами), а также движимого и недвижимого имущества в пределах 142,3 млн руб. Кроме того, ПКФ «Глобус» и его учредителям запрещено совершать любые действия, направленные на ухудшение положения юрлица или отчуждение активов. Также суд запретил УФНС, Росреестру и МВД совершать любые действия по госрегистрации юрлица, недвижимого и движимого имущества.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 июля.

В ООО «ПКФ “Глобус”» не ответили на запрос по поводу иска ГКУ «Курганавтодор».

Именно ремонт дороги в Шадринском округе стал причиной ареста бывшего директора ГКУ «Курганавтодор» Александра Гонцова в мае этого года.

Сотрудники УФСБ России по Курганской области заподозрили его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году руководитель подписал акты о приемке работ по реконструкции дороги в Шадринском округе оплатил госконтракт на 123 млн руб., хотя часть обязательств по договору подрядчик не выполнил.

По данным «СПАРК Интерфакс», производственно-коммерческая фирма «Глобус» была зарегистрирована в Челябинске в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. 100% уставного капитала компании принадлежит Мяснику Закояну. По итогам 2023 года выручка ООО составила 263 млн руб., чистая прибыль — 26,4 млн. В 2022–2024 годах компания заключила 17 контрактов на сумму более 1 млрд руб. на ремонт и строительство дорог в Челябинской и Курганской областях, из них 12 были прекращены по соглашению сторон или в одностороннем порядке заказчиком.

В сентябре 2024 года учредителя ПКФ «Глобус» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, он давал взятки начальнику отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову за покровительство и беспрепятственную приемку ремонта участка дороги Кунашак—Усть-Багаряк. В феврале этого года руководство ПКФ «Глобус» заподозрили в даче взятки директору челябинского муниципального учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергею Ефимову. Следствие считает, что в 2022–2024 годах он получил 4 млн руб. от заместителя руководителя компании за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта.

Юлия Гарипова