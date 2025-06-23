«В четвертьфинале случилось невероятное»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как гибель спортсмена из-за несчастного случая кардинально изменила технику безопасности в фехтовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Спортсменов, которые ушли из жизни во время соревнований или тренировок, немало. Но в этом длинном списке есть люди, смерть которых не просто вызвала резонанс во всем мире, но и в итоге изменила правила, что сохранило жизни многим атлетам в дальнейшем. Самый яркий пример — гонщик «Формулы-1» Айртон Сенна. Именно после того, как он погиб в страшной аварии в 1994 году, мир автогонок помешался на безопасности. Но эту историю знает все.

А вот смерть советского рапириста Владимира Смирнова как-то подзабылась, хотя та трагедия тоже изменила фехтование. В начале 80-х Смирнов в своем виде был признанной звездой: олимпийский чемпион, мировой рекордсмен. В 1982 году он приехал в Рим на первенство планеты за очередным золотом. Но в четвертьфинале командного турнира, где Смирнов сошелся с немцем Маттиасом Бером, случилось невероятное: во время выпада германского атлета его клинок сломался, и обломок рапиры, разорвав маску, вошел Смирнову в левую глазницу. Как потом стало известно, аж на 14 см. Мозг был поврежден. Советский спортсмен умер в больнице через несколько дней. После долгих расследований все списали на несчастный случай.

Но техника безопасности в фехтовании с тех пор изменилась кардинально. Пересмотрели даже стандарты жесткости и прогиба клинков, а также допустимые нагрузки на них. Так что после Владимира Смирнова на фехтовальной дорожке не погиб ни один спортсмен.