Пока горит свеча
На Дону почтили память павших в Великой Отечественной войне
В музейном комплексе «Самбекские высоты» (под Таганрогом) состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Сначала здесь, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, возложили гирлянду и цветы к вечному огню Мемориала Славы. Затем участники мероприятия прошли к каскадному фонтану «Река Жизни», расположенному на территории мемориального комплекса. Здесь артисты исполнили патриотические песни и стихи. Завершающей стала акция «Свеча памяти». Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Участники мероприятий в музее «Самбекские высоты» отдали дань уважения героизму соотечественников, воевавших и павших на фронтах ВОВ.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
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