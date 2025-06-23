Пока горит свеча

В музейном комплексе «Самбекские высоты» (под Таганрогом) состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Сначала здесь, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, возложили гирлянду и цветы к вечному огню Мемориала Славы. Затем участники мероприятия прошли к каскадному фонтану «Река Жизни», расположенному на территории мемориального комплекса. Здесь артисты исполнили патриотические песни и стихи. Завершающей стала акция «Свеча памяти». Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники мероприятий в музее «Самбекские высоты» отдали дань уважения героизму соотечественников, воевавших и павших на фронтах ВОВ.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Участники мероприятий в музее «Самбекские высоты» отдали дань уважения героизму соотечественников, воевавших и павших на фронтах ВОВ.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ