В Перми назначен новый руководитель Свердловского следственного отдела СУ СКР

Следственный отдел по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю возглавил Валерий Медянцев. О его возможном назначении источники «Ъ-Прикамье» говорили еще в апреле этого года. По их данным, исполняющий обязанности руководителя отдела Андрей Титовец уволился из структуры СКР в связи с выходом на пенсию. Ранее майор юстиции Медянцев руководил Нытвенским межрайонным следственным отделом. Валерий Медянцев служит в органах СКР с 2012 года, в разное время работал в Александровске, Мотовилихинском районе Перми, был замруководителя следственного отдела по Индустриальному району. Нытвенский межрайонный следственный отдел он возглавляет с ноября 2022 года.

Также собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что свою должность покидает и Сергей Максимов, который в 2022 году был назначен руководителем следственного отдела по Кировскому району. По их данным, господин Максимов может вернуться к предыдущему месту службы в Республику Крым. Сейчас он находится в отпуске, обязанности руководителя отдела возложены на его заместителя Анну Кравчук.