Продажи препаратов от аллергии в Сочи увеличились на фоне сезона цветения

На фоне продолжающегося сезона цветения в субтропическом климате черноморского побережья спрос на антигистаминные препараты в Сочи демонстрирует устойчивый рост. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Еаптеки», в мае 2025 года продажи средств от аллергии в городе увеличились на 1% по сравнению с апрелем. При этом за период с января по май 2025 года объем реализации препаратов этой категории вырос более чем на 13% по сравнению с последними месяцами 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По мнению специалистов, потребность в противоаллергических средствах на юге России формируется с учетом уникального растительного разнообразия региона. В условиях мягкого климата и высокой плотности флоры пыление может продолжаться не только весной и летом, как в большинстве регионов страны, но и захватывать более продолжительные периоды. Это приводит к росту спроса на антигистаминные препараты в течение практически всего года.

В «Сбер Еаптеке» отмечают, что аллергическая реакция во многом связана с состоянием иммунной системы. Ослабленный иммунитет может усиливать выраженность симптомов, даже при незначительном воздействии аллергенов. В этой связи аптечные специалисты рекомендуют дополнительно укреплять иммунную систему с помощью витаминов и сбалансированного питания. В частности, внимание предлагается уделить витамину D, витамину С, витаминам группы B и цинку — элементам, которые играют ключевую роль в функционировании иммунной защиты организма.

Эксперты также советуют туристам, планирующим поездку в Сочи в период активного цветения, заранее ознакомиться с местным календарем пыления, который публикуется в открытых источниках. Это позволяет снизить риски обострения аллергии и принять необходимые профилактические меры заранее.

Мария Удовик