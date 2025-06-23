Кикшеринг выиграл дело о парковках для самокатов против администрации Армавира

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию сервиса кикшеринга МТС Юрент, признав незаконным требование администрации Армавира согласовывать размещение нестационарных парковочных зон для электросамокатов. Суд пришел к выводу, что размещение самих средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории общего пользования без установки конструкций или сооружений не требует оформления земельных отношений с муниципалитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спор между администрацией Армавира и МТС Юрент возник в 2023 году. Городские власти потребовали от сервиса убрать с улиц электросамокаты, поскольку парковки, отмеченные в мобильном приложении, не были согласованы и не содержали стационарных элементов, таких как металлические дуги. В марте 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии, посчитав такие зоны нарушением установленного порядка, решение подтвердил и апелляционный суд в Ростове-на-Дону.

Однако кассационная инстанция — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — отменила постановления нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение. В новой редакции решения суд подчеркнул, что законодательство обязывает операторов обращаться в администрацию только в случае установки капитальных конструкций. Само по себе размещение самокатов не образует объекта, требующего согласования в рамках земельного законодательства.

Таким образом, повторное рассмотрение дела завершилось в пользу сервиса. Суд признал, что нестационарные парковочные зоны, обозначенные виртуально, не могут быть приравнены к стационарным пунктам проката, а значит, не требуют получения специальных разрешений. Руководитель группы по судебно-претензионной работе МТС Юрент Владислав Немыкин выразил уверенность, что решение создает прецедент, позволяющий предотвратить дальнейшие ограничения деятельности кикшеринговых компаний со стороны муниципалитетов.

Вячеслав Рыжков