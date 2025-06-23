На выборы губернатора Краснодарского края от ЛДПР баллотируется Иван Тутушкин

В Краснодаре состоялась 83-я внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР, на которой был утвержден кандидат партии на предстоящих выборах губернатора Краснодарского края. Им стал Иван Тутушкин, сообщает издание «Кубанские Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Краснодарского регионального отделения ЛДПР Фото: архив Краснодарского регионального отделения ЛДПР

Работу конференции возглавил первый заместитель координатора регионального отделения Михаил Савченко, действовавший по поручению координатора отделения Каплана Панеш. Основным пунктом повестки стало выдвижение кандидата на выборы главы региона, которые назначены на 14 сентября 2025 года.

По итогам голосования делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ивана Тутушкина, депутата Законодательного собрания Краснодарского края, руководителя фракции ЛДПР и председателя профильного комитета по ТЭК, дорожному хозяйству и связи. Его выдвижение было ранее рекомендовано Высшим советом ЛДПР.

Завершая конференцию, Михаил Савченко заявил, что партия готова участвовать в губернаторской кампании с «твердой позицией и сильной командой», предлагая избирателям «реальную альтернативу, основанную на опыте, профессионализме и честном подходе».

На губернаторских выборах 2020 года от ЛДПР также баллотировался Иван Тутушкин. Он набрал 4,36% голосов и занял третье место среди всех кандидатов.

Вячеслав Рыжков