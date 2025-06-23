В Башкирии в очереди на участки для льготников стоят более 18 тысяч семей

Сегодня в очереди на получение земельных участков для льготников в Башкирии находятся 18,26 тыс. льготников, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании с главами районов и городов. Среди них около 65 % — многодетные семьи, 9,5 % — семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, уточнил он.

«Несмотря на определенные успехи, проблема обеспечения земельными участками льготных категорий граждан продолжает оставаться напряженной. Это особенно актуально для граждан, проживающих в крупных городских округах и в отдельных густонаселенных муниципальных районах»,— отметил господин Назаров.

По словам премьер-министра, с 2011 года в республике выделено более 74 тыс. участков, что составляет 76% от поставленных на учет. Для уменьшения очереди с 2020 года льготникам вместо участка единовременно выплачивают 250 тыс. руб. С этого момента выданы 4873 свидетельства на получение выплаты, на эти цели из регионального бюджета предусмотрено более 500 млн руб. В этом году свидетельства получили 423 семей, сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская, средства перечислены 2,06 тыс. из них. С начала года средства получили 233 льготников.

Министр отметила, что темпы предоставления земельных участков льготникам в муниципалитетах неоднородны. Особенно остро нехватка свободных земель, пригодных для развития инфраструктуры, ощущается в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Самая большая очередность — в Уфе (6,4 тыс. льготников), при этом нет земельных участков в черте города. Уфимских льготников планируют обеспечить землей в Иглинском, Чишминском, Кушнаренковском, Кармаскалинском и Благовещенском районах.

Майя Иванова