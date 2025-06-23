Reuters: «Роснефть» приостановит добычу нефти на «Сахалин-1» из-за ремонта

«Роснефть» (MOEX: ROSN) в августе приостановит добычу нефти на проекте «Сахалин-1» для проведения ремонтных работ. Профилактика продлится примерно 20–25 дней, пишет Reuters со ссылкой на источники.

На «Сахалин-1» производится экспортный сорт нефти Sokol, уточняет агентство. Его поставки в последние три года сократились из-за санкций в отношении России.

По словам собеседников Reuters, в июле добыча нефти на «Сахалин-1» сократится с 150–160 тыс. б/с до 135 тыс. б/с. В это время планируется начать ремонт компрессора. Работы могут завершиться к концу августа.

Производство и отгрузки нефти Sokol уже приостанавливались в 2022 году после выхода из проекта ключевого акционера — американской компании Exxonmobil. Тогда проект перешел под управление «Роснефти».

Проект «Сахалин-1» был создан российским правительством и консорциумом отечественных и зарубежных компаний в 1995 году. Изначально Exxonmobil принадлежала доля в 30%, «Роснефти» — в 20%, индийской государственной нефтяной компании ONGC — в 20%, японскому консорциуму — в 30%. В 2020 году ежедневный рекорд добычи нефти на «Сахалин-1» составил 300 тыс. б/с.

Екатерина Отрашкевич