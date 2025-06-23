Около половины краснодарцев не планируют тратить сбережения

Почти половина жителей Краснодара предпочитает не расходовать накопленные средства, свидетельствует совместный опрос «Росгосстраха Жизнь» и маркетплейса «Финуслуги». По его данным, 47% респондентов формируют сбережения, но не планируют их траты; еще 30% используют только дополнительный доход от депозитов, ценных бумаг и аренды недвижимости, а 23% — частично расходуют как доход, так и капитал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расчет личного бюджета у 51% опрошенных ограничен горизонтом до года, у 36% — пятилетием, планы на срок свыше пяти лет строят лишь 4%. До 100 тыс. руб. в месяц для комфортной жизни хватает 38 % участников исследования; остальные заявили о более высоких потребностях. Основные статьи расходов — продукты, ЖКХ и связь (38%), накопления и образование (по 24%), содержание автомобиля (17%), ипотека или аренда (12%), медицина и косметология (9%).

На регулярную «зарплатную» форму накоплений приходится 47%, на доходы от вкладов и бумаг — 20%, от аренды недвижимости — 23%, от продажи активов — 13%. Цели сбережений: отдых (30%), обеспечение пенсии (20%), покупка жилья (16%). Резервы до 100 тыс. руб. сформировали 27% опрошенных, от 100 до 500 тыс. — 37%, от 500 тыс. до 1 млн — 7%, свыше 1 млн руб. — 20%.

Среди тех, кто не расходует накопления, 37% опасаются непредвиденных ситуаций, 30% довольствуются текущими доходами, 13% копят на прибавку к пенсии, столько же не знают, как распорядиться средствами, 7% планируют оставить капитал наследникам.

Вячеслав Рыжков